أول سيارة كهربائية من لكزس ستنطلق بهذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لكزس خلال حدث صحفي في ولاية تكساس الأمريكية أنها ستُنتج سيارتها الاختبارية LF-Z الكتريفايد الكهربائية بالكامل في غضون الـ 14 شهراً القادمة، ويأتي ذلك الإعلان بعد شهرين من الكشف عنها.

ستشمل النسخة الإنتاجية من لكزس LF-Z الكتريفايد نفس منصة e-TNGA المستخدمة في تويوتا bZ4X الاختبارية، كما قالت الشركة أنها قد لا تبدو تماماً مثل السيارة الاختبارية، لكنها بالتأكيد سيكون لها أوجه تشابه معها.

تقول لكزس أنها تبحث في المنافسة بشكل أكبر في قطاعات السيارات الكهربائية، لكنها لم تحدد بعد الطرازات الأخرى التي ستكشفها بعد LF-Z الكتريفايد.

يُذكر أن LF-Z الكتريفايد الاختبارية تتميز بمصابيح أمامية حادة ليد، وشبك غير وظيفي، كما تتميز المقصورة بتغييرات جذرية تشتمل على أجهزة قياس رقمية وشاشتين إضافيتين عاليتي الوضوح، وعجلة قيادة بتصميم فريد، مع مقاعد أمامية وخلفية مثيرة للاهتمام.

وفي النهاية، تضمنت السيارة الاختبارية أيضاً تقنية التحكم بالقوة الدافعة DIRECT4 الخاصة بالشركة والتي تستخدم المحركات الكهربائية للتحكم في العجلات بحرية، ويعمل هذا النظام مع أنظمة الدفع الأمامية والخلفية والكُلية.