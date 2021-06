ديفيد بيكهام يشتري حصة 10% بشركة سيارات كهربائية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة Lunaz البريطانية التي تشتهر بتحويل السيارات الكلاسيكية إلى سيارات كهربائية بالكامل، عن حصولها على استثمار من ديفيد بيكهام، حيث اشترى لاعب كرة القدم السابق حصة 10% من المجموعة، لينضم إلى مستثمرين مثل عائلتي روبين وباركلي، كما أعلنت Lunaz عن خطة توسع جديدة ستشمل تحويل المركبات الصناعية والتُجارية لمركبات صديقة للبيئة.

تنقسم مجموعة Lunaz إلى ثلاثة شركات، الأولى هي Lunaz Design والتي تقوم بتحويل السيارات الكلاسيكية، وستقوم شركة Lunaz Applied Technologies بإعادة تدوير مركبات الأسطول الصناعي المتخصصة، في حين أن Lunaz Powertrain ستوفر محركات كهربائية كمُنتج جاهز للتسليم للموردين.

تتمثل المرحلة الأولى من استراتيجية المجموعة في البدء في تحويل وإعادة تصنيع شاحنات القمامة والمركبات الثقيلة الأخرى، حيث تقول الشركة أنه بحلول 2030، ستوجد أكثر من ملياري سيارة تعمل بالطاقة التقليدية على هذا الكوكب، ويجب أن نُفكر في سبل لإعادة تدويرها لجعلها صديقة للبيئة.

وفي الختام، تشتهر Lunaz بتحويلها للعديد من السيارات الكلاسيكية إلى سيارات كهربائية بما في ذلك رولزرويس فانتوم V، وبنتلي كونتيننتال الكلاسيكية، ولاندروفر رينج روفر الأصلية.

