تويوتا برادو إصدار الذكرى السبعين تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن إصدار الذكرى السبعين من سيارتها برادو في اليابان حيث أجرت بعض التحديثات، ولم تكشف عن كامل تفاصيله بعد، لكنها قالت أنه سيتوفر بخمس ألوان بما في ذلك اللون الأخضر الداكن.

يتميز إصدار الذكرى السبعين بجنوط سوداء فريدة مقاس 18 بوصة، مع لمسات كرومية على المرايا وقضبان السقف، وشارة الذكرى السبعين على الباب الخلفي.

يحصل الإصدار الخاص أيضاً على مقصورة محدثة باستخدام الجلد البني على المقاعد الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى أجزاء من ألواح الأبواب، ونفق ناقل الحركة، وحصائر أرضية جديدة بتطريز خاص.

يُمكن للمشترين الحصول على السيارة إما بمحرك بنزين سعة 2.7 لتر بقوة 160 حصان أو محرك ديزل توربو سعة 2.8 لتر بقوة 201 حصان، ويتصل كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ونظام دفع كُلي.

وفي الختام، يأتي هذا التدشين في الوقت الذي تستعد فيه الشركة للكشف عن الجيل الجديد من لاندكروزر، حيث سيتم إطلاقها في 9 يونيو الجاري.

