موجز ”الخليج 365” للسيارات.. رحلة كيا وموديلات مرسيدس الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تطرح شركة تويوتا ضمن موديلاتها الجديدة لعام 2022، نسخة محدثة من طراز GR 86 بتصميم خارجي جديد كليا وإطلالة رياضية جذابة.

شهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات الكهربائية التي تتمتع بسمات الفخامة والرفاهية.

بعد أسبوعين فقط من الإعلان عنه كطراز كونسبت اختباري، أعلنت فولكسفاجن عن طرح نسخة تصنيعية رسمية للأسواق من طراز Taos Basecamp.

كان للنجم توم هانكس نصيب من حب السيارات كغيره من نجوم ونجمات هوليوود ظهر في مجموعة سيارات متميزة اقتناها على مدار سنوات.

أعلنت فورد عن طرح النسخة الكهربائية الأولى من شاحنتها الأشهر F-150 باسم "البرق"، لتنافس بها ضمن سوق الشاحنات الكهربائية.

تجاوزت المبيعات التراكمية لسيارات شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا، حاجز الـ50 مليون سيارة، بعد 59 عاما من بداية نشاطها.

تطرح تويوتا ضمن سياراتها الجديدة لعام 2022، نسخة ضمن فئات كروس أوفر صغيرة الحجم تتبع موديلا كورولا، باسم Corolla Cross.

تستعد لكزس لدعم أسطولها من السيارات ضمن فئة SUV متوسطة الحجم بطرحها لنسخة جديدة لعام 2022 من طراز NX.

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية لتصنيع السيارات عن تقديم باقة Edition لسيارات الفئات A وB وV، بالإضافة إلى الطرازين CLA وGLA.

يأتي طراز تويوتا 4Runner دائما بين قوائم أفضل الموديلات التي يرجحها خبراء السيارات ضمن فئات SUV فائقة العزم.