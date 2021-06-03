بالصور.. نسخة جديدة كليا من تويوتا GR 86 لعام 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح شركة تويوتا ضمن موديلاتها الجديدة لعام 2022، نسخة محدثة من طراز GR 86 بتصميم خارجي جديد كليا وإطلالة رياضية جذابة.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية لطراز تويوتا الجديد GR 86 الذي يتوفر بمقعدين فقط، وتنافس به تويوتا موديلات ضمن فئته أبرزها "سوبارو BRZ".

ويطرح طراز تويوتا GR 86، بمحرك بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة 228 حصانا وعزم دوران 184 لفة/قدم، وناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات، وتطرح منه فئات أخرى عاملة بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بنفس القدر من السرعات.









ويحظى الطراز في نسخته الجديدة بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.1 ثانية، أسرع بنحو 0.9 ثانية من نسخة الطراز السابقة.

ومن الداخل يضاف للطراز شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لتزويده بنظام صوتي مكون من 8 سماعات مكبرة.







