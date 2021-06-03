فولكسفاجن تقتحم الطرق الوعرة بطراز Taos نسخة 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أسبوعين فقط من الإعلان عنه كطراز كونسبت اختباري، أعلنت فولكسفاجن عن طرح نسخة تصنيعية رسمية للأسواق من طراز Taos Basecamp.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للطراز الجديد الذي يطرح ضمن فئة SUV كبيرة الحجم، وهو نسخة خاصة تقدمها الماركة الألمانية من طراز Taos.

ويطرح الطراز Basecamp package، بقدرات قيادة off-road تمكنه من اقتحام الطرق الوعرة، ويعمل بمحرك توربيني قوي، بسعة 1.5 لتر.









وينتج المرحك قوة 158 حصانا، بعزم دوران 249 نيوتون متر، ونظام دفع رباعي 4Motion all-wheel-drive system، بالإضافة لناقل سرعة أوتوماتيكي dual-clutch مزود بـ 7 سرعات.