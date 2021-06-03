8 طرازات تتصدر السيارات الكهربائية الفارهة في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات الكهربائية التي تتمتع بسمات الفخامة والرفاهية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز السيارات الكهربائية الفارهة التي توفرت بالأسواق خلال العام الجاري من مختلف الماركات.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز Tesla Model S Plaid العام الذي طٌرح بمحرك كهربائي خارق بنطاق سير حتى 520 ميلا كحد أقصى قبل شحن بطارياته، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا خلال ثانيتين فقط.





وطراز بورش Porsche Taycan Turbo S كان أيضا ضمن السيارات الكهربائية الفارهة المطروحة لعام 2021، وتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى 62 ميلا خلال 3 ثواني.





وطراز بي إم دبليو BMW IX3، العامل بمحرك كهربائي بنطاق سير حتى 249 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته، بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.





وطراز Rivian R1S، كان أيضا ضمن سيارات 2021 الكهربائية الأكثر فخامة، ويطرح بمحرك كهربائي نطاق سيره حتى 410 أميال كحد أقصى لشحن بطاريته، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان.





وضمت القائمة أيضا طراز Audi Q4 E-Tron الذي تطرحه أودي بمحرك كهربائي قوي تصل سرعته القصوى لـ 111 ميلا في الساعة ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية.





وطراز Tesla Model X الذي طرح بمحرك كهربائي تصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.





وطرا فورد موستانج Mach-E الذي طرح بسمات السيارات الفخمة، ومحرك كهربائي بنطاق سير حتى 300 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.





واختتم الموقع القائمة بالنسخة الأحدث من طراز Mercedes-Benz EQC التي تطرح بمحرك كهربائي بنطاق سير حتى 200 ميل.



