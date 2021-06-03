طريقة الحفاظ على المقاعد الجلد في سيارتك خلال الصيف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع ارتفاع درجات الحرارة بشدة في فصل الصيف تتأثر العديد من مكونات وأجزاء السيارة بالسلب، ومن ضمن الأشياء الهامة التي قد تتضرر وتتدهور حالتها هي المقاعد الجلدية، حيث قد تتعرض للتشقق وفقدان لونها بسبب الحرارة والأشعة فوق البنفسجية في حال إهمال العناية بها.

لذلك نقدم لكم اليوم نصائح هامة للعناية بمقاعد سيارتك الجلدية تحافظ عليها لأطول فترة ممكنة، وهي كما يلي:

– يجب عدم ترك أي اتساخات وأتربة على المقاعد، حيث يفضل تنظيفها بصورة دورية باستخدام المكنسة الكهربائية مع اتخاذ الحذر من خدش جلد المقاعد.

– في حال وجود بقع على الجلد قم بتنظيفه باستخدام منظف الجلود، وذلك عن طريق استخدام قطعة إسفنجية ومادة تنظيف معتدلة، مع مراعاة أن يتم المسح بالقطعة الإسفنجية في اتجاه واحد، ثم القيام بمسح المقاعد مرة أخرى بقطعة قماشية مبللة.

– بعد الانتهاء من تنظيف المقاعد يفضل وضع مرطب للجلد وبشكل متساوٍ على جميع المساحات الجلدية، وذلك للحفاظ على سلاسة ونعومة الجلد مما يمنعه من التشقق، إلى جانب توفير حماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية للحفاظ على اللون.

– إذا كان لديك مقاعد جلدية مثقوبة فتجنب رش المنظفات على المقاعد، بدلاً من ذلك قم باستخدام فرشاة خشنة لتنظيف الجلد، ثم جفف بقطعة من القماش.

– حذر الخبراء أيضاً من استخدام المنظفات المنزلية حتى ولو كانت مخففة في تنظيف المقاعد الجلدية، حيث أنها قد تؤدي في النهاية لتشقق الجلد وتلفه.