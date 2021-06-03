اشتعال لامبورجيني افنتادور أثناء استخدام عادمها في شواء اللحم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تدمير السيارات الفاخرة والخارقة لجذب مشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح عادة منتشرة بين الفئة الثرية حول العالم مؤخراً، وقد رأينا أمثلة على ذلك لسيارات باهظة السعر أثناء إشعالها أو رميها من طائرات هليكوبتر ضمن قصص أخرى.

والآن نرى قصة أخرى غريبة من الصين، حيث قام شاب مالك للامبورغيني بإحراق سيارته بدون قصد بعد محاولة شوي سيخ كباب بالنيران الصادرة عن عادم سيارة أفينتادور بصحبة أصدقائه.

من الواضح أن الشاب نسى أن تشغيل محرك V12 بشكل مستمر بأعلى مستوى قوة ودوران أثناء ركن السيارة سيؤدي في النهاية لارتفاع الحرارة وفشل أو انفجار خزان التمدد، وهو ما نراه في الفيديو المرفق.

من المتوقع أن تكلفة صيانة اللامبورغيني بمحركها المدمر ستقترب من 79,000 دولار (296,000 ريال).