سلام السودان.. تشكيل لجان الترتيبات الأمنية "قريبا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "بخطى جيدة" يمضي تفعيل اتفاق جوبا لسلام السودان، بانتظار تشكيل لجان الترتيبات الأمنية "قريبا"، وفق ما أعلنت الوساطة الجنوبية.

جاء ذلك في لقاء جمع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الخميس، برئيس الوساطة الجنوبية، توت قلواك، الذي تطرق لسير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وفي تصريحات إعلامية عقب اللقاء، قال قلواك إن اتفاق جوبا لسلام السودان "يمضي بخطى جيدة"، مشيرا إلى أنه سيجري تشكيل لجان الترتيبات الأمنية "قريباً".

وأضاف أنه أطلع حميدتي على سير تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان والترتيبات الجارية لتنفيذ بقية البنود، بجانب المفاوضات الجارية مع "الحركة الشعبية/ شمال" بقيادة عبدالعزيز الحلو.





وأكد رئيس الوساطة الجنوبية أن المفاوضات ستصل قريباً إلى نتائج جيدة تدعم عملية السلام والاستقرار في السودان.

ولفت قلواك إلى أنه لمس، خلال اللقاء، التزاماََ من حميدتي بالعمل على تعزيز الروابط بين البلدين، مشيدا بإدارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة لملف السلام في جنوب السودان .

وأردف قائلا إنه قطع أشواطاً بعيدة وحقق السلام والاستقرار لأبناء جنوب السودان، مؤكداً التزامه بالعمل من أجل إنجاز متطلبات السلام واستدامته لصالح الدولتين.

والأربعاء، طالبت الجبهة الثورية في السودان بتشكيل لجنة التقييم والمراقبة الدولية المتفق عليها في اتفاق جوبا للسلام.

جاء ذلك خلال اجتماع بقيادة رئيس الجبهة الثورية وعضو مجلس السيادة، الهادي إدريس، وقيادات أطراف العملية السلمية مع فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس".

وقال مقرر الجبهة الثورية محمد زكري، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "الاجتماع تناول التحديات التي تعترض سير تنفيذ الاتفاق، في مقدمتها عدم توفر الأموال اللازمة لتنفيذ الآليات الواردة في الاتفاق" .

وشدد على "ضرورة تشكيل المفوضيات والمحاكم الخاصة ونشاطات العدالة الاجتماعية والمصالحة".