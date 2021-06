كيا ستينجر 2022 تحصل على إصدار “العقرب” الخاص

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت كيا ستينجر 2022 على إصدار “العقرب” الخاص بلمسات جمالية رياصية جديدة، وتنوي العلامة الكورية صنع 250 نسخة من الإصدار كل شهر بسعر يبدأ من 52,585 دولار (196,000 ريال). .

ويتميز إصدار العقرب بلمسات خارجية سوداء على الرفارف وأغطية المرايا، مع جناح خلفي بنفس لون الجسد وأطراف عادم داكنة، كما حصل الإصدار على جنوط 19 إنش بلمسات سوداء كذلك.

في الداخل حصلت السيارة على زخرفات كربونية مع إمكانية طلب جلود نابا السوداء أو الحمراء الفاخرة ضمن تحديثات أخرى.

ويُذكر أن كيا ستينجر القياسية حصلت على فيس ليفت لعام 2022 بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 300 حصان وعزم 422 نيوتن متر ليحل محل محرك 2.0 لتر السابق، مع تحسين أداء محرك آخر V6 توين تيربو 3.3 لتر لرفع القوة إلى 368 حصان.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin