بوجاتي تكشف عن لافواتور نوار الإصدار النهائي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بوجاتي لافواتور نوار لم تعد السيارة الأغلى في العالم بعد انطلاق رولزرويس بوت تيل بسعر 28 مليون دولار، ولكنها تظل سيارة تاريخية في سعرها وأدائها وجاذبيتها.

وقد كشفت بوجاتي عن الإصدار الإنتاجي النهائي للسيارة أخيراً مع تأكيد سعرها بـ 13.4 مليون دولار (50.2 مليون ريال) قبل الضرائب، ووضحت بوجاتي أنها احتاجت لـ 65,000 ساعة عمل هندسية لإتمام هذه التحفة الفنية البديعة.

وقد ازداد طول السيارة الحصرية بـ 17.7 إنش مقارنة بشيرون القياسية مع تصميم جسد خارجي مخصص لها بسطوح من ألياف الكربون المصقولة ونظام عادم سداسي وشبك أمامي مصنوع بطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقد أكدت بوجاتي أن لافواتور نوار تختلف عن شيرون في عدة نواحي هامة مثل نظام التبريد الداخلي والعجلات والتصميم الداخلي لتمييزها لصاحبها المحظوظ.

