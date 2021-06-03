6 سيارات شاركت توم هانكس النجومية في هوليوود.. رحلة عجيبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان للنجم توم هانكس نصيب من حب السيارات كغيره من نجوم ونجمات هوليوود ظهر في مجموعة سيارات متميزة اقتناها على مدار سنوات.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة الموديلات التي اقتناها النجم توم هانكس عبر مسيرته، وضمت من فيات طراز Fiat 126، وهو من السيارات التي قدمتها فيات في فترة السبعينيات، وازدهرت مطلع الألفية.

والنسخة التي اقتناها النجم توم هانكس من طراز فيات هي موديل عام 1974 من هذا الطراز.





من بعدها، جاء ضمن القائمة من السيارات الفخمة في حياة هانكس، طراز Chevrolet Tahoe فئة suv كبيرة الحجم، ويتمتع هذا الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 12 ثانية.

ويعمل بمحرك v8، يدعمه ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، ويصل وزن هذه السيارة لـ 5,473 طن.





ومن الموديلات الاقتصادية التي اقتناها هانكس خلال حياته، موديل تويوتا بيريوس، العامل بمحرك كهربائي بالكامل، وطرح عام 1997.





وطراز آخر كهربائي سبق لهانكس ضمه لمجموعته، هو طراز EBox Electric Car، وكان من السيارات الكهربائية الاختبارية التي انتشرت مطلع الألفية بين المشاهير.





ومن السيارات العاملة بمحرك هجين، طراز Toyota RAV4، العامل بمحرك هجين رباعي بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 302 حصان.





في ختام القائمة، جاء الطراز الأفخم على الإطلاق في حياة توم هانكس، هو موديل Mercedes Benz S-Class بأحد أحدث موديلاته العاملة بمحرك توربيني بسعة 3 لتر.



