رحلة كيا في 60 عاما.. 50 مليون سيارة و3 عجلات و"سبورتاج" تدخل التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت المبيعات التراكمية لسيارات شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا، حاجز الـ50 مليون سيارة، بعد 59 عاما من بداية نشاطها.

لكن السيارة التي حققت لقب الأكثر مبيعا كان مفاجأة في تاريخ الشركة الكورية التي تعمل منذ عام 1962.

وقالت كيا، اليوم الخميس، إنها باعت ما مجموعه 50,120,112 وحدة في الأسواق العالمية حتى شهر مايو/أيار الماضي، بما في ذلك 14,240,581 وحدة في السوق المحلي و35,879,531 وحدة في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك بعد مرور 59 عاما من طرح كيا "K-360"، وهي أول سيارة ذات 3 عجلات في كوريا الجنوبية، في عام 1962.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إلى أن شركة كيا حققت 10 ملايين وحدة في المبيعات في الأسواق العالمية في عام 2003، ثم حققت 20 مليون وحدة في عام 2020، ونحو 30 مليون وحدة في عام 2014، ونحو 40 مليون وحدة في عام 2017.

وذلك بعد أن تجاوزت مبيعاتها السنوية في الأسواق العالمية مليوني وحدة للمرة الأولى في عام 2010، بلغت مبيعاتها حوالي 2.7 مليون وحدة سنويا.

وشكلت الصادرات والمبيعات المحلية في الأسواق الخارجية أكثر من 70% من إجمالي مبيعاتها. وفي السوق المحلي، تجاوزت مبيعاتها 500 ألف وحدة لمدة 6 سنوات متتالية منذ عام 2015.

مبيعات كيا

وفي هذا العام، سجلت مبيعات كل من سيارتي "سورينتو" و"كارنيفال" أكثر من 6 آلاف وحدة شهريا. وحققت الحجوزات المسبقة لنسخة جديدة من سيارة السيدان المتوسطة الحجم "كي 8" حوالي 24 ألف وحدة وهذا 30% من هدف المبيعات السنوية للشركة الذي بلغ 80 ألف وحدة.

وتجاوزت الحجوزات المسبقة لـ "EV6" وهي أول سيارة كهربائية مخصصة للشركة، 30 ألف وحدة.

وقالت كيا إنها تتوقع أن تحطم مبيعاتها في السوق المحلي في هذا العام رقما قياسيا سابقا بلغ 552,400 وحدة.

السيارة الأكثر مبيعا في تاريخ كيا

وفي الأسواق الخارجية، تقود السيارات الترفيهية (RV) مبيعات كيا. وتجاوزت مبيعات "سبورتاج" 6 ملايين وحدة في الأسواق الخارجية لتصبح أول سيارة للشركة، تحقق مثل هذا الإنجاز.

وسجلت مبيعات "سبورتاج" 6.14 مليون وحدة في الأسواق العالمية، بما في ذلك حوالي 5.38 مليون وحدة في الأسواق الخارجية، لتأتي السيارة في المركز الأول من بين سيارات كيا من حيث المبيعات العالمية.

وكيا سبورتاج هي سيارة عائلية ضخمة تم تصميمها لتتحمل الطرق الشاقة والوعرة، أطلقتها شركة كيا في الأسواق العالمية لأول مرة عام 1993 كسيارة رياضية صغيرة الحجم حتى عام 2002 الذي شهد تغيرها لتصبح بالشكل الضخم الذي نراه.

وأعيد تصميم كيا سبورتاج بالكامل في جيلها الثالث لعام 2011، وفي نسخة 2014 بقيت كيا سبورتاج على حالها بدون الكثير من التغييرات، حيث احتفظت السيارة بنفس المحركات مع نظام الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات .

وفازت السيارة سبورتاج 2011 سيارة بلقب"شاحنة من السنة" في سلوفاكيا ، وسجلت أعلى تصنيف من JD Power Survey عام 2012، وكانت السيارة الوحيدة في الاستطلاع التي سجلت 5 نجوم في جميع الفئات، من الموثوقية الميكانيكية إلى تكاليف الملكية وتجربة الموزع، وفي جنوب أفريقيا، حصدت جائزة ستاندرد بنك لـ"سيارات الدفع الرباعي 2013 .

وحصل الجيل الثالث من Sportage على تصنيف "Top Safety Pick" من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أصبح الحصول على الجائزة أكثر صرامة في عام 2010 عندما أضاف IIHS اختبار تحطم التمديد، والذي يقيس قوة السقف وهو أكثر صرامة مرتين من المتطلبات الفيدرالية. لاجتياز هذا الاختبار، يجب أن يكون سقف السيارة قادراً على تحمل قوة 3 أضعاف وزن السيارة (تصنيف مقبول). يتطلب المعيار الاتحادي سقف لعقد 1.5 مرة وزن السيارة.

سيارات ضمن الأكثر مبيعا

ومن بين السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، تجاوزت المبيعات التراكمية لسيارة "تيلورايد" 180 ألف وحدة منذ طرحها في السوق الأمريكي في شهر مارس/آذار من عام 2019.



وبلغت مبيعات سيارة "سيلتوس" أكثر من 170 ألف وحدة في السوق الهندي منذ طرحها في أغسطس 2019 وهذا يمثل 70% من مبيعات كيا في السوق الهندي.

وتليها "برايد" التي تم طرحها في عام 1987 بـ 3.92 مليون وحدة، و"سورينتو" بـ 3.7 مليون وحدة، و"مورنينغ" بـ 3.4 مليون وحدة، و"بونغو" بـ 3.2 مليون وحدة.