تويوتا كورولا كروس.. موصفات وأسعار Corolla Cross موديل 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح تويوتا ضمن سياراتها الجديدة لعام 2022، نسخة ضمن فئات كروس أوفر صغيرة الحجم تتبع موديلا كورولا، باسم Corolla Cross .

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد، والذي تطرحه تويوتا كبديل أعلى في الكفاءة من طراز C-HR.

ويتوفر الطراز بنسخته الأوروبية بمحرك هجين، وتطرح منه نسخة للولايات المتحدة، بمحرك بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 169 حصانا، بعزم دوران 203 نيوتون متر.









ويتمتع بقدرات سحب مميزة، تصل حتى وزن 1500 رطل، ما يعادل 680 كيلوجراما، مع عمله بنظام دفع خلفي AWD يعزز من أدائه على الطرق الوعرة.

وتسعى تويوتا من خلال نسخة عام 2022 الجديدة من طراز Corolla Cross لمنافسة سيارات مثل هيونداي "فينو"، و نيسان "كيكس".

ومن الداخل، يحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، بالإضافة لوصلات USB، وسيتوفر للبيع بتكلفة افتتاحية 20 ألف دولار.



