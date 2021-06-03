مقارنة نارية بين شاحنة فورد F-150 "البرق" وهامر GMC EV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فورد عن طرح النسخة الكهربائية الأولى من شاحنتها الأشهر F-150 باسم "البرق"، لتنافس بها ضمن سوق الشاحنات الكهربائية.

في التقرير التالي مقارنة وجها لوجه مع منافستها الأقرب، شاحنة هامر GMC الكهربائية، حول الفوارق الجوهرية ما بين قدرات الشاحنتين.

المحرك

الفارق بين محرك الشاحنتين، فيما يخص شاحنة فورد "البرق"، فهي تتوفر بخيار وحيد من المحرك، وتعمل بمحرك كهربائي ثنائي.

وفيما يخص شاحنة هامر فهي تتوفر بخيارين من المحرك، وتعمل بمحرك كهربائي ثنائي، وتتوفر منها فئات بمحرك كهربائي ثلاثي.









القوة

تعمل شاحنة فورد "البرق" بمحركها الثنائي الذي ينتج قوة 563 حصانا.

وتعمل شاحنة "هامر" بمحركها الثنائي الذي ينتج قوة 1000 حصان.

التسارع

وفيما يخص معدل التسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلو في الساعة، تتميز شاحنة فورد البرق بمعدل تسارع من صفر حتى 100 كيلو في الساعة خلال 4 ثوان.

وفيما يخص معدل التسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلو في الساعة، تتميز شاحنة هامر بمعدل تسارع من صفر حتى 100 كيلو في الساعة خلال 3.0 ثانية.

نطاق السير

وأكثر ما سيميز بين الشاحنتين هو نطاق سيرهما الكهربائي على شحنة واحدة، وتتوفر فئات من شاحنة "البرق" بإمكانها السير حتى 230 ميلا وفئات أخرى بنطاق سير حتى 300 ميل على شحنة واحدة.

وتتوفر فئات من شاحنة "هامر" بإمكانها السير حتى 230 ميلا وفئات أخرى بنطاق سير حتى 350 ميلا على شحنة واحدة.

عزم الحمل

بإمكان شاحنة فورد البرق، حمل أوزان تبدأ من 2000 رطل.

وبإمكان شاحنة هامر، حمل أوزان تبدأ من 2000 رطل، أيضا.









عزم السحب

وفيما يخص قدرات الشاحنتين في سحب الأوزان، يمكن لشاحنة فورد سحب حتى 10 آلاف رطل.

في حين يمكن لشاحنة هامر سحب حتى 10 آلاف رطل.

الأسعار

تبدأ شاحنة فورد "البرق" بتكلفة 39,974 ألف دولار.

وتبدأ شاحنة "هامر" بتكلفة 112,955 ألف دولار.