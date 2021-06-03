لكزس تكشف عن الجيل الجديد من NX وموعد طرحه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد لكزس لدعم أسطولها من السيارات ضمن فئة SUV متوسطة الحجم بطرحها لنسخة جديدة لعام 2022 من طراز NX.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، قامت الماركة اليابانية بنشر صورة تشويقية تعلن من خلالها عن موعد الكشف الرسمي عن الطراز الجديد NX بحلول يوم 12 من يونيو الجاري.

وكشف الصورة التشويقية عن تصميم خلفية السيارة، المضاف لها كشافات من طراز LED، ونوه الموقع إلى أن تصميم النسخة الجديدة من الطراز لن تشهد الكثير من التغييرات على مستوى التصميم الخارجي.

وفيما يخص قوة المحرك، قال "موتور وان" إن لكزس تستعين بمنظومة تشغيل TNGA-K في طراز NX 2022، وهي نفسها التي تستخدمها شركتها الأم تويوتا بطراز RAV4.

بالإضافة إلى محرك يتوقع أن يكون ذو 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر، وآخر V6 بسعة 3.5 لتر يطرح للفئات الأعلى من NX.