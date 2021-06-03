باقة سيارات جديدة من مرسيدس: 3 فئات وطرازين.. ما هي إصدارات Edition؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مرسيدس الألمانية لتصنيع السيارات، عن تقديم باقة Edition لسيارات الفئات A و B و V، بالإضافة إلى الطرازين CLA و GLA.

وتشتمل باقة Edition على بعض التجهيزات الإضافية وتحسينات على التصميم الخارجي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس.



وأوضحت الشركة الألمانية أن إصدارات الباقة الخاصة تتميز من خلال شبكة المبرد الماسية مع ألواح باللون الأسود، كما تظهر على المؤخرة مخارج العادم باللون الأسود اللامع، بالإضافة إلى جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة.

وتشتمل إصدارات Editionعلى كشافات LED، وأضواء محيطية، وحليات مصنوعة من سبائك الألومنيوم، وأشرطة الصعود المضاءة.

وتظهر سيارة الفئة V بباب إضافي منزلق على الجهة اليسرى، مع نظام الملتيميديا MBUX وشاشة لمسية قياس 10.25 بوصة.

وتتوفر الباقة الجديدة لجميع أنظمة الدفع والمحركات المتوفرة من الأساس للطرز.