مواصفات وأسعار تويوتا 4Runner موديل 2022.. نسخة منتصف الجيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يأتي طراز تويوتا 4Runner دائما بين قوائم أفضل الموديلات التي يرجحها خبراء السيارات ضمن فئات SUV فائقة العزم.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تستعد الماركة اليابانية لتعزيز ثقة عملائها بهذا الطراز الرائد، بطرح نسخة تحديث منتصف جيل من لعام 2022، تحمل اسم 4Runner TRD Sport وتنضم كفئة إضافية ضمن فئاته المتوفرة.

وتعزز تويوتا بهذه الفئة الجديدة من طراز 4Runner، قدراتها على اقتحام الطرق الوعرة، بإجراء تحسينات على المحرك، وعزم الدوران ونظام الدفع.









ذلك بالإضافة لرفع مستوى الطراز عن سطح الأرض، وتدعيم منظومته التقنية بإضافة أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتوفير متحدث أليكسا ذكي للأوامر الصوتية.

وستعمل نسخة تحديث منتصف الجيل من طراز تويوتا 4Runner، بمحرك V6 بسعة 4.6 لتر، ينتج قوة 270 حصانا، بعزم دوران 377 نيوتون متر، وستتوفر بتكلفة 40,730 ألف دولار.