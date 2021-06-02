4 محركات.. ريماك تزيح الستار عن وحش السرعة الكهربائي "نيفيرا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت شركة "ريماك" الكرواتية، المصنعة للسيارات الكهربائية الخارقة، الستار عن نسخة فائقة السرعة، طراز "نيفيرا" لعام 2022.

وبحسب موقع "موتور وان"، أعلنت ماركة ريماك عن طراز "نيفيرا" كموديل "كونسبت" باسم "سي تو" منذ ثلاث أعوام.

وأضاف"كشفت ريماك رسميا عن النسخة التصنيعية من الطراز، ومنحتها المسمى التجاري الرسمي "نيفيرا"، والذي يتمتع بقدرات كهربائية فائقة.









ونشر الموقع الأمريكي المتخصص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية لطراز "نيفيرا"، العامل بأربعة محركات كهربائية تنتج بشكل إجمالي قوة 1,914 حصان، بعزم دوران 2,360 نيوتون متر.

ويتمتع الطراز بمعدل تسارع فائق من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.85 ثانية، ومن صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 1.97 ثانية.









وتصل السرعة القصوى لطراز نيفيرا لما يتخطى 280 ميل في الساعة، وذلك بفضل بطارية الطراز التي تمد محركاته بالطاقة بمعدل 120 كيلوات في الساعة.

وبإمكان طراز "نيفيرا" الكهربائي السير حتى مسافة 550 كيلومتر، ما يعادل 342 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.

وتنوي ماركة "ريماك" تصنيع 150 سيارة فقط من طراز "نيفيرا"، ستكون تكلفة النسخة الواحدة 2 مليون يورو.