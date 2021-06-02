فيديو.. تويوتا تكشف عن الطراز الأحدث من لاند كروزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت تويوتا اليابانية، مقطع فيديو، تشويقيا، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، كشفت من خلاله عن النسخة الأحدث من طراز لاند كروزر.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، الفيديو الذي حددت من خلاله تويوتا يوم 9 من شهر يونيو الجاري، موعدا للكشف عن الطراز الجديد.

و سبق وأن تم تسريب العديد من المواصفات الخاصة بالطراز المرتقب، منها أنه بمحرك V6 يحل محل محرك النسخ السابقة فئة V8.

ويعمل محرك نسخة 2022 بالديزل، سعة 3.3 لتر، وتتوفر منه نسخة توربيني بالجازولين سعة 3.5 لتر، وعزم دوران 700 نيوتون متر.

وتم تدعيم القدرات التقنية للطراز بشاشة معلومات داخلية بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 12.3 بوصة، ونظام صوتي من ماركة JBL يضم 14 سماعة مكبرة.



