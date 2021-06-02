بورش تخطط لاكتساح سوق السيارات الكهربائية.. طراز بتكلفة مخفضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعمل قسم التطوير بشركة بورش الألمانية ، بالتعاون مع ماركة أودي، على تطوير طراز كهربائي بتكلفة منخفضة.

وذكر موقع "موتور وان" أن ماركة بورش الألمانية، تسعى لتوسيع تواجدها بسوق السيارات الكهربائية.

كما تهدف إلى رفع معدلات مبيعاتها بتوفير طراز كهربائي بتكلفة منخفضة وفي متناول عملاء الشركة ممن لا ينتمون لطبقة الأثرياء.

وذكر الموقع أن قسم Premium Platform Electric سيتولى مهمة تطوير وصناعة هذا الطراز لبورش، لتنافس به موديلات مثل تسلا موديل 3 وبي إم دبليو I4.

وسيكون أول طراز من إنتاج قسم Premium Platform Electric، طراز أودي Q6 E-Tron الذي يطرح لعام 2023، ومن بعده، يطرح القسم نسخة كهربائية جديدة من طراز بورش "ماكان" لعام 2023.

وأوضح الموقع أن الطراز الذي تسعى بورش لطرحه بالطاقة الكهربائية وبتكلفة مخفضة، تطمح لوصوله للأسواق بحلول عام 2025، وسيكون في مرتبة أقل من طراز بورش "تايكان" الكهربائي.

كما تسعى بورش لتعزيز أسطولها من السيارات الكهربائية، بطرح النسخة الأولى من طرازها الرياضي القوي "بوكستر".

وذكر موقع "موتور وان" أن الطراز الكهربائي من "بوكستر"، قيد التطوير وسيفاجئ سوق السيارات الكهربائية.