موجز ”الخليج 365” للسيارات.. قرار تسلا وأسرع السيارات على الكوكب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أزاحت شركة "ريماك" الكرواتية، المصنعة للسيارات الكهربائية الخارقة، الستار عن نسخة فائقة السرعة، طراز "نيفيرا" لعام 2022.

نشرت تويوتا اليابانية، مقطع فيديو، تشويقي، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، كشفت من خلاله عن النسخة الأحدث من طراز لاند كروزر.

قررت شركة تسلا الأسبوع الماضي رفع سعر بعض موديلاتها حيث رفعت سعر Model 3 بمقدار 2000 دولار ليصبح سعرها 39990 دولارا.

كغيرها من ماركات السيارات الشهيرة، قدمت ماركة فورد الأمريكية مجموعة من السيارات التي افتقرت للتصميم الخارجي المميز.

أطلقت شركة هيونداي الموديل الجديد من سيارتها i30 N، التي تنتمي للفئة الرياضية المدمجة، برتوش تصميمية ومحرك بقوة 280 حصانا.

تتوفر خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من السيارات العاملة بمحرك ينتج بحد أقصى 300 حصان، في نفس الوقت تتمتع بمعدل متميز من التسارع.

شهدت صناعة الدراجات النارية مجموعة متميزة من الموديلات الكلاسيكية التي نجحت في الاستمرار بالأسواق لعقود.

تحرص ماركات صناعة السيارات على منح سمات التميز لسياراتها عبر تاريخها الحافل، ويشمل ذلك الأسماء المميزة التي تمنحها لموديلاتها.