شيفروليه تؤكد موعد إنتاج سيلفرادو 2022 فيس ليفت

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شيفروليه سيلفرادو هي واحدة من أنجح موديلات جنرال موتورز مع تمتعها بحضور قوي في الولايات المتحدة.. ونعلم أن البيك أب على وشك استلام تحديثات جديدة للتصميم والتقنيات وإن تأخر تدشينها بسبب أزمة نقص أشباه الموصلات الأخيرة التي أثرت على إنتاج ملايين السيارات حول العالم.

والآن أكدت شيفروليه على موعد إنتاج سيلفرادو 1500 موديل 2022، والمحدد يوم 20 سبتمبر القادم، بينما فئة HD سيبدأ إنتاجها قبل ذلك بشهرين تقريباً، ولكن هذه الفئة لن تحصل على تحديثات ملحوظة مقارنة بفئة 1500.

وستحصل سيلفرادو 1500 على مقدمة وخلفية جديدة مع تصاميم مختلفة للحنوط وخيارات لونية جديدة.. كما سيتم تحديث الداخلية بالكامل لتشمل لوحة قيادة جديدة ولوحة عدادات مختلفة.

وستتوفر سيلفرادو المحدثة بعدد من المحركات التي تشمل محرك 4.3 لتر V6 بقوة 285 حصان ومحرك 5.3 لتر V8 بقوة 355 حصان، ومحرك 6.2 لتر V8 بقوة 420 حصان ضمن خيارات أخرى.