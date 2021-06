زينجر 12C هي أول سوبركار مصنوعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد بالعالم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة “زينجر” الأمريكية عن سيارة 12C الموصوفة بأول سيارة خارقة ناتجة عن الطباعة ثلاثة الأبعاد في العالم، وهي الموديل الإنتاجي لسيارة اختبارية بنفس الاسم تم تدشينها في 2020.

وستقتصر الشركة على إنتاج 80 وحدة من السيارة بمحرك 2.8 لتر توين تيربو V8 ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية 1250 حصان، وتدعم السيارة عدداً واسعاً من أنواع الوقود التي تشمل المياثنول المعاد تكريره كربونياً وأنواع وقود بيئية أخرى لتشغيل السيارة بدون انبعاثات ضارة.

ويقترن المحرك بناقل حركة يدوي تتابعي 7 سرعات مع تقنية استعادة الطاقة أثناء الكبح لشحن البطارية .. وبالنسبة للخيارات المتعددة للسيارة فتشمل إمكانية رفع قوتها الإجمالية بـ 100 حصان للراغبين في ذلك إلى 1350 حصان.

وتزن السيارة 1240 كيلوجرام فحسب، وتتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 1.9 ثانية بسرعة قصوى 452 كلم\س.. وسيبدأ سعر السيارة من حوالي 1.7 مليون دولار (6.4 مليون ريال).

