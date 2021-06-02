أسوأ تصميمات سيارات فورد.. بقع سوداء في رداء الماركة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كغيرها من ماركات السيارات الشهيرة، قدمت ماركة فورد الأمريكية مجموعة من السيارات التي افتقرت للتصميم الخارجي المميز.

وكشف موقع "هوت كارز" ضمن قائمة عن هذه الموديلات التي اعتبرت صاحبة التصميم الأسوأ في تاريخ ماركة فورد الأمريكية، وضمت في مقدمتها الجيل الأول من موديل فورد Festiva، الذي طرح ضمن فئات هاتشباك صغيرة الحجم.





من بعده، ضمت القائمة، الجيل الأول من طراز فورد Taurus SHO الذي طرح ضمن فئات سيدان صغيرة الحجم، بتصميم يعتبر من أسوأ تصميمات الماركة الأمريكية.





وجاء ضمن القائمة النسخ التي طرحت من طراز فورد "فيوشن" فيما بين عام 2010 و عام 2012، وتوفرت بتصميم كان من ضمن الأسوأ في تاريخ الماركة الأمريكية.





من بعدها، ضمت القائمة، الجيل الـ11 من طراز فورد Thunderbird والذي طرح في عام 2000، وكان من أسوأ التصميمات التي قدمتها ماركة فورد على الإطلاق.





ومن النسخ الكلاسيكية، ضمت القائمة طراز "بينتو" الذي طرحته فورد بأحد أسوأ تصميماتها، في حقبة السبعينيات.





والجيل الأول من طراز فورد KA صغير الحجم الذي طرح مطلع الألفية الجديدة، واعتبر أيضا من السيارات ذات التصميم الأسوأ في تاريخ فورد.





وطراز Mustang II King Cobra كان أيضا ضمن القائمة، كأحد أسوأ التصميمات التي طرحتها ماركة فورد الأمريكية عبر تاريخها.





والجيل الثاني من طراز فورد Scorpio الذي حاولت به فورد منافسة موديلات مثل "رينو توينجو"، غير أن تصميمه السيء أدى لتراجع مبيعاته ووقف طرحه.





اختتم الموقع القائمة بطراز Edsel الذي طرح بأحد أسوأ التصميمات في تاريخ ماركة فورد، وكان من موديلات الستينات الكلاسيكية بالقائمة.



