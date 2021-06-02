“المرور” الإجراء المطلوب حال تسجيل مخالفة خارج نطاق وجود السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الإجراء المطلوب من قائد السيارة في حال تسجيل مخالفة بحقه خارج نطاق وجودها.

وتساءل المُتابع، قائـلًا: “وردتني مخالفة مروريه بالرياض وأنا لم أكن في الأساس بالمنطقة، وأجريت اعتراضا عبر ابشر، فما الإجراء المطلوب؟”، وأجاب المرور موضحًا أن قائد السيارة بتلك الحالة يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة (التابع لها) لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لنظـام المرور يجوز للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة؛ وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض.