كيا K900 2022 فيس ليفت تكشف داخليتها الفاخرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت كيا K900 الفاخرة، والمعروفة بـ K9 في كوريا، على تحديثات منتصف العمر للسوق الكوري المحلي، وقد كشفت العلامة لتوها عن صور الداخلية وأهم التقنيات الجديدة المتوفرة بها.

أول ما نلاحظه هو تغيير شاشة المعلومات الترفيهية 12.3 إنش السابقة لشاشة أكبر قياس 14.5 إنش مع الحفاظ على التصميم الأنيق العام للوحة القيادة.

وقد حصلت K900 على عدد من التقنيات المتطورة الجديدة، أهمها تقنية التحقق من الشخصية عبر بصمة الإصبع، ويمكن لكومبيوتر السيارة تسجيل عدة بصمات مختلفة مع قدرته على تغيير إعدادات المناخ والمقاعد بشكل أوتوماتيكي حسب ميول كل فرد.

وأشارت كيا إلى أن مستويات الهدوء ازدادت بشكل ملحوظ عن السابق بفضل استخدام زجاج جديد محسن لكتم الأصوات، كما تدعم السيارة التحديثات عبر الهواء لمختلف الأنظمة والخدمات التقنية في المقصورة.