هيونداي تطلق الموديل الجديد من i30 N.. شاهد المواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة هيونداي الموديل الجديد من سيارتها i30 N، التي تنتمي للفئة الرياضية المدمجة، برتوش تصميمية ومحرك بقوة 280 حصانا.

وأوضحت هيونداي الكورية الجنوبية أن السيارة الجديدة تتميز من خلال التصميم الجديد بملامحه الشرسة على المئزر الأمامي وشبكة المبرد، والكشافات الجديدة العاملة بتقنية LED، وهي نفس التقنية المعتمدة عليها المصابيح الخلفية.

وقد حصل الموديل الجديد أيضا على ناشر خلفي معدل، ومخارج عادم بتصميم رياضي مستدير، كما تقف السيارة على جنوط من معدن خفيف قياس 19 بوصة.

وتزدان المقصورة الداخلية بمواد أكثر فخامة مع تعديلات على لوحة القيادة ونظام ملتيميديا معدل مع شاشة كبيرة، ومقاعد رياضية يكسوها الجلد وفرش ألكانتارا، والمقود الجديد مع وظيفة التدفئة.

ويعتمد الموديل الأقوى من السيارة على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 280 حصانا/392 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج من 8 تعشيقات.

وتتمتع السيارة بالمزيد من عوامل السلامة من خلال الأنظمة المساعدة مثل باقة Smart-Sense، والتي تضم مساعد الكبح الاضطراري مع وظيفة التعرف على المارة، والحفاظ على حارة السير، ومحذر الزاوية الميتة، والمرور المتقاطع.