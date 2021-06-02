أسرع السيارات في العالم من موديلات 2021.. نفاثات على الأرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من السيارات العاملة بمحرك ينتج بحد أقصى 300 حصان، في نفس الوقت تتمتع بمعدل متميز من التسارع.

وجمع موقع "هوت كارز" في قائمة، أسرع سيارات 2021 العاملة بمحرك ينتج قوة 300 حصان، وضمت في مقدمتها طراز Hyundai Veloster N موديل عام 2021 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا نحو 100 كيلو في الساعة خلال 5.5 ثانية.







وطراز Volvo S60 موديل عام 2021 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.3 ثانية.





وطراز Audi TT موديل عام 2021 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.2 ثانية.





وطراز BMW 2 Series موديل عام 2021 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.2 ثانية.





وطراز Subaru WRX موديل عام 2021 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.2 ثانية.





وطراز Hyundai Sonata N-Line موديل عام 2021 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.2 ثانية.





وطراز Toyota Camry XSE/XLE موديل عام 2021 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.1 ثانية.





وطراز Alfa Romeo Giulia موديل عام 2021 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.1 ثانية.





وطراز Toyota GR Supra 2.0 موديل عام 2021 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.0 ثانية.





وطراز Chevrolet Camaro 1LT موديل عام 2021 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية.



