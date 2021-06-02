أطول الدراجات النارية عمرا في التاريخ.. يوميات هارلي وياماها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة الدراجات النارية مجموعة متميزة من الموديلات الكلاسيكية التي نجحت في الاستمرار بالأسواق لعقود.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن أبرز مجموعة دراجات نارية تتمتع بأطول معدل في استمرارية الطرح، حتى الآن.

وضمت القائمة في مقدمتها دراجة The Royal Enfield Bullet التي كان طرحها الأول في عام 1948 وتستمر في الطرح حتى الآن.





ودراجة Harley-Davidson Sportster التي كان طرحها الأول في عام 1957 وتستمر في الطرح حتى الآن.





ودراجة Honda C50/70/90 التي كان طرحها الأول في عام 1958 وتطرح منها نسخ حديثة حتى الآن.





ودراجة Harley-Davidson FL Electra Glide التي كان طرحها الأول في عام 1956 وتطرح منها نسخ حديثة حتى الآن.





ودراجة Honda CB750 التي كان طرحها الأول في عام 1969 واستمر طرحها حتى عام 2007.





ودراجة Honda CG125 التي كان طرحها الأول في عام 1976 ويستمر طرح نسخ حديثة منها حتى الآن.





ودراجة Yamaha SR500/400 التي كان طرحها الأول في عام 1978 ويستمر طرح نسخ حديثة منها حتى الآن.





ودراجة Kawasaki ZZR600 التي كان طرحها الأول في عام 1990 واستمر طرحها حتى عام 2007.





في ختام القائمة، جاءت دراجة Yamaha XJR1200/1300 التي كان طرحها الأول في عام 1995 ويستمر طرحها حتى الآن.



