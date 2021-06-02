صدق أو لا تصدق.. هذه هي معاني أسماء السيارات الإيطالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحرص ماركات صناعة السيارات على منح سمات التميز لسياراتها عبر تاريخها الحافل، ويشمل ذلك الأسماء المميزة التي تمنحها لموديلاتها.

وكشف موقع "توب جير" عن مجموعة سيارات طرحت بأسماء تجارية متميزة باللغة الإيطالية، مع كشفه عن المعنى وراء هذه الأسماء.

وضمت القائمة، طراز مازيراتي Quattroporte، الذي يعني الطراز ذا الأبواب الأربعة، ومن الموديلات العريقة للماركة الإيطالية ويطرح منذ عام 1963.





ومن فيراري، ضمت القائمة طراز فيراري Competizione، بمعنى المنافسة، وهو طراز يحمل مسماه بالإنجليزية سيارات من ماركات أخرى منها بي إم دبليو M3.





ومن فيراري أيضا، كان من أبرز أسماء السيارات المتميزة التي قدمتها الماركة الإيطالية، طراز Testarossa، ويعني "الرأس الأحمر".





وطراز Superleggera الذي طرحته ماركة استون مارتن، ويعني "خفة الوزن" ويعمل هذا الطراز بمحرك V12.





وطراز آخر من ماركة فيراري، جاء ضمن القائمة وكان يحمل أحد أبرز الأسماء التجاري باللغة الإيطالية، هو طراز PISTA الذي يعني مسماه "المضمار" في إشارة لتخصيصه للقيادة على حلبات السباق.





وطراز فيراري Scuderia الذي منح عبر مسماه صفته الأبرز، ويعني اسمه "الثبات"، في إشارة لقدرته الفائقة على الثبات عند الانطلاق بأقصى سرعة.





وطراز لامبورجيني Squadra Corse وهو اسم بالإيطالية يعني "فريق السباقات"، في إشارة لكفاءة هذا الطراز في المنافسة على مختلف سباقات السيارات.





ومن السيارات الكلاسيكية التي جاءت ضمن القائمة وحظيت باسم إيطالي جذاب، طراز Disco Volante من ألفا روميو، والذي يعني اسمه "الصحن الطائر".



