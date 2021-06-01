موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أعطال تويوتا وموعد طرح كيا "سبورتاج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

طرحت كيا الكورية الجنوبية مجموعة من اللقطات التشويقية الجديدة تعلن بها عن طرح نسخة جديدة من طراز "سبورتاج" لـ 2022.

وكشفت كيا جوانب عدة تخص الجيل الجديد من الطراز، وذلك نقلا عن حساب الماركة الرسمي على موقع "تويتر".

رصدت في مجموعة من سيارات تويوتا أعطال متكررة عند شراء نسخة جديدة من طراز بعينه، نصح الخبراء بالتعامل معها وصيانتها سريعا إذا ظهرت.

سبق أن شهدت مزادات السيارات الوصول لأرقام فلكية أسهمت في رفع قيمة موديلات كلاسيكية لأضعاف التكلفة التي توفرت بها حين طرحها.

طرحت شركات صناعة السيارات الفرنسية عبر تاريخها مجموعة مميزة من الموديلات، حققت من خلالها شهرة واسعة ومبيعات كبيرة.

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها مجموعة من الموديلات تميزت بصعوبة التقليد لأنها أكثر تعقيدا في صناعة الهيكل الخارجي والمحرك.