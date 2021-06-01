أخطاء شائعة يرتكبها قائدي السيارات عليك الانتباه منها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – هناك عدد من الأخطاء الشائعة يرتكبها أحياناً قائدي السيارات قد تؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل والأعطال لسياراتهم، هذه الأخطاء قد تحدث نتيجة لفعل عدد من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة أو خاصة بصيانة سياراتهم.

واليوم سوف نستعرض لكم أبرز الأخطاء الشائعة التي يفعلها السائقين لتفادي الوقوع بها، وهي كما يلي:

– تجاهل التسريبات

يعتبر تجاهل التسريبات في السيارة من أخطر ما يكون، حيث أنه في حال إهمال وجود تسريبات من مبرد السيارة (الردياتير) أو من زيت المحرك، فإنه قد يسبب مشاكل كبيرة للمحرك قد تصل لحد التلف، كما قد تكون هذه التسريبات من نظام التوجيه الكهربائي أو الناقل أو المكابح وهو ما قد يسبب مشاكل خطيرة للسيارة حال إهمالها.

– تجاهل صيانة الأعطال

يعمد بعض السائقين إلى تجاهل وتأجيل إصلاح الأجزاء التالفة في سياراتهم، وهو ما يسبب تفاقم هذا العطل لدرجة تسببه في إصابة عدة أجزاء أخرى بالتلف أو توقف السيارة بالكامل.

– تجاهل اللمبات التحذيرية

تضم كافة السيارات لمبات تحذيرية في لوحة عدادات السيارة لكافة الأجزاء الرئيسية الهامة لها، وتُضاء هذه اللمبات في حال وجود مشكلة، وفي حال تجاهل هذه التحذيرات تتفاقم المشكلة ويتلف الجزء الخاص بها بالكامل، كما قد يسبب مشكلة كبيرة للسيارة.

– تجاهل فحص ضغط الإطارات

تعتبر الإطارات من أبرز عوامل الأمان في السيارة، لذا يجب فحصها وضبط ضغط الهواء بها بصفة دورية، كى لا تسبب زيادة مسافة الكبح، أو تعرض الإطارات لخطر الإنفجار أثناء السير وهو ما قد يسبب حوادث السير.

– عدم استعمال المكابح اليدوية

بعض السائقين لا يستخدمون المكابح اليدوية عند إيقاف السيارة على أسطح غير مستوية، والإعتماد فقط على وضعية التوقف P، وهو ما يجعل وزن السيارة كاملاً مرتكزاً على ترس صغير في ناقل الحركة، ومع مرور الوقت يتحطم هذا الترس مسبباً ضرراً مكلفاً.

– وضع اليد على عصا ناقل الحركة

اعتاد بعض السائقين على وضع اليد على عصا ناقل الحركة أثناء القيادة بشكل غير إرادياً، هذه العادة تزيد من الثقل على عصا ناقل الحركة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف الأجزاء الميكانيكية به بمرور الوقت.

– تغيير من R إلى D والعكس قبل التوقف التام

من السلوكيات الخاطئة أيضاً تغيير ناقل الحركة من R إلى D والعكس قبل التوقف التام للسيارة، حيث أنها قد تتسبب في ظهور العديد من الأعطال في أجزاء ناقل الحركة.

– القيادة بخزان وقود شبه فارغ

هذه العادة قد تسبب ضرراً لمنظومة دورة الوقود، حيث تعمل على انسداد الفلتر والطرمبة والبخاخات بسبب الترسبات الموجودة في قاع خزان الوقود، والتي يتم سحبها عبر مضخة الوقود إلى المحرك.