ريماك نيفيرا الكهربائية الخارقة تنطلق بقوة 1914 حصان!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة ريماك الكرواتية عن سيارة “نيفيرا” الكهربائية الخارقة، وهي النسخة الإنتاجية لسيارة C-Two الاختبارية التي دشنتها الشركة في 2018.

وستنطلق نيفيرا الجديدة بأربعة محركات كهربائية، محرك لكل عجلة، بقوة إجمالية هادرة 1914 حصان وعزم 2360 نيوتن متر، مع بطارية 120 كيلوواط\س بمدى 547 كيلومتر لكل شحنة.

وقد حصلت النسخة الإنتاجية على عدد واسع من التحديثات في الأعوام الأخيرة، منها عناصر ديناميكية متعددة في الخارجية تسمح للسيارة بالانتقال من وضعية “قوة دفع سفلي مرتفعة” لوضعية “سحب منخفض” بسهولة، ما يحسن من كفاءة وديناميكية السيارة في جميع ظروف القيادة الممكنة.

وتتسارع السيارة من الصفر إلى 96 كلم\س في 1.85 ثانية فقط، وهو رقم يصعب تصديقه، مع سرعة قصوى 412 كلم\س.. وتشمل مزايا الداخلية 3 شاشات عالية الدقة للوحة العدادات والنظام الترفيهي وللراكب الأمامي.

وتنوي ريماك صنع 150 نسخة فحسب من الهايبركار الكهربائية الجديدة بسعر يبدأ من 2 مليون يورو (9 مليون ريال).

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin