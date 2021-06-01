"حارس الأسوار" الإسرائيلية تبحث عن دعم أمريكي بمليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال موقع إخباري أمريكي إن إسرائيل تعتزم طلب مليار دولار كمساعدات عسكرية طارئة إضافية من أمريكا إثر عملية "حارس الأسوار" العسكرية بغزة.

وقال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي إن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أنه سيتم توجيه هذا الطلب بالفعل.

وكان السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام قال لـ "فوكس آند فريندز"، الثلاثاء، إنه "سيكون هناك طلب يقدمه الإسرائيليون إلى البنتاجون يوم الخميس للحصول على 1 مليار دولار كمساعدة لتجديد بطاريات القبة الحديدية.. سيكون استثمارًا جيدًا للشعب الأمريكي.. سأحرص في مجلس الشيوخ على حصولهم على هذا المال".

وجاء حديث جراهام بعد يوم من زيارته إلى إسرائيل حيث التقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس.

ويأتي الطلب الإسرائيلي بهذه المساعدات العسكرية بعد عملية "حارس الأسوار" التي شنها مؤخرا الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الموقع الأمريكي، إنه :"يقول المسؤولون الإسرائيليون إن المساعدة ضرورية لتجديد نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية وشراء ذخائر لسلاح الجو الإسرائيلي، بشكل أساسي قنابل دقيقة التوجيه".

واستدرك: "لكن العديد من الديمقراطيين في الكونجرس جادلوا ضد تقديم أسلحة إضافية لإسرائيل بعد مقتل ما لا يقل عن 256 فلسطينيا خلال المعركة التي دارت الشهر الماضي في قطاع غزة، حيث كان معظمم القتلى جراء الضربات الجوية الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه "تم استخدام منظومة القبة الحديدية لاعتراض مئات الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس خلال 11 يومًا من القتال".

وقال الموقع الأمريكي: "أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إنه سيصل إلى واشنطن يوم الخميس لإجراء محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان".

وأضاف: طلب المساعدة سيكون محور زيارة جانتس".

وتابع: "أثناء وجوده في واشنطن، سيناقش جانتس أيضًا الاتفاق النووي الإيراني، ووقف إطلاق النار في غزة وجهود إعادة الإعمار، والوضع في لبنان".

يذكر أنه في عام 2016، وقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية بقيمة 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية لتل أبيب على مدى 10 سنوات، مع قدرة إسرائيل على طلب تمويل إضافي في حالة الطوارئ.