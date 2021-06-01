شائعات تشير لمالكة أول سيارة رولزرويس بوت تيل الأغلى في العالم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أسبوع من الكشف عن سيارة رولزرويس بوت تيل الأغلى في العالم بسعر 28 مليون دولار (105 مليون ريال)، تأكدنا الآن أن العلامة البريطانية ستصنع 3 نسخ بالضبط للسيارة.

من هم الملاك المحظوظون لهذه السيارات الأندر؟.. يبدو أن أولهم ستذهب إلى المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه وزوجها جاي زي وفق مصادر مجلة The Telegraph.

وتتمتع السيارة بتصميم مستوحى من البحار.. ويمكن اعتبارها يخت سباقات على العجلات بلمسات بحرية واضحة مثل الزجاج الأمامي المحيط بالمقدمة والطلاء الأزرق البديع.

كما نرى زخرفات زرقاء داكنة على غطاء المحرك والمصدات وزخرفات خشبية.. ونرى داخلية زرقاء أنيقة متناسقة مع الطلاء الخارجي بجلود زرقاء على المقاعد والمقود، ومن المتوقع استلام السيارة لمحرك V12 سعة 6.7 لتر بقوة تتراوح بين 563 و600 حصان.