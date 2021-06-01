سيارات ضد "التقليد".. تصاميم ومحركات "معقدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها مجموعة من الموديلات تميزت بصعوبة التقليد لأنها أكثر تعقيدا في صناعة الهيكل الخارجي والمحرك.

وجمع موقع "أوتو كار" المتخصص بأخبار السيارات أبرز تلك الموديلات التي طرحت عبر التاريخ من مختلف الماركات العالمية البارزة.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز Ford Fairlane 500 Skyliner موديل عام 1957، ويرجع التعقيد في الصناعة لأنه أول طراز تجاري يطرح ضمن فئة "كونفيرتابل" بالسقف المكشوف وصنع منه 45,000 ألف نسخة فقط.





من بعده، ضمت القائمة طراز مرسيدس بنز 600 موديل عام 1964، وكان من السيارات المعقدة في صناعتها عبر تاريخ مرسيدس، لما تضمنه من أنظمة كهربائية شهدتها صناعة السيارات للمرة الأولى في ذلك الوقت.





تلاه بالقائمة، طراز السباقات البريطاني BRM H16، موديل عام 1966، وكان التعقيد في صناعة المحرك الذي كان عبارة عن تجميع لـ 8 محركات معا للمنافسة في سباقات فورمولا 1.





من بعده، ضمت القائمة من ماركة سيتروين الفرنسية، طراز SM، الذي طرح بمحرك معقد في صناعته فئة V6 بسعة 2.7 لتر، وكان أول نتاج تعاون بين سيتروين ومازيراتي عقب استحواذ الماركة الفرنسية على مازيراتي الإيطالية عام 1968.





ومن سيتروين أيضا ضمت القائمة طراز "بيروتور"، موديل عام 1973بمحرك معقد في تصنيعه من طراز Comotor 624، وصنع من هذا الطراز 847 نسخة فقط.





من بعده، ضمت القائمة طراز ميتسوبيشي 3000GT، وكان من الموديلات ذات الدوائر الكهربائية الأكثر تعقيدا في ذلك الوقت، ضمن فئة "كوبيه"، وعمل بمحرك V6 ينتج قوة 300 حصان.





وطراز بيجو، 206 CC صغير الحجم، عظيم القدرات، الذي نجحت بيجو في أن تجعل منه أحد أبرز السيارات عالية الكفائة رغم صغر حجمها، موديل عام 2000، وبيعت منه 360,000 ألف نسخة.





واختتم الموقع القائمة بطراز ضمن أكثر الموديلات تعقيدا في صناعته، هو موديل بوجاتي "فيرون" 2005، العامل بمحرك خارق معقد في مكوناته فئة W16 بسعة 8.0 لتر ينتج حتى 1184حصانا.



