من بيجو 504 إلى بوجاتي.. جولة مصورة تحكي تاريخ السيارات الفرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركات صناعة السيارات الفرنسية عبر تاريخها مجموعة مميزة من الموديلات، حققت من خلالها شهرة واسعة ومبيعات كبيرة.

وفي تقرير بالصور رصد موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات أبرز الموديلات التي قدمتها صناعة السيارات الفرنسية عبر التاريخ.

وتصدر القائمة، طراز Alpine A110 موديل عام 1961، وكان بأربعة مقاعد، ومحرك GT4.





ثم طراز بوجاتي Type 35 الكلاسيكي الذي شهد انطلاقة ماركة بوجاتي الفرنسية وطرح عام 1924، بمحرك سعة 2.0 لتر.





ثم طراز Citroën 2CV من ماركة سيتروين الفرنسية، وكان ضمن أبرز السيارات التي طرحتها الصناعة الفرنسية.





ومن سيتروين أيضا، ضمت القائمة طراز Citroën C6 السيدان المتميز، الذي تفوقت من خلاله سيتروين على منافسيها أودي وبي إم دبليو و جاجوار.





وينطبق الأمر نفسه على طراز سيتروين DS الكلاسيكي الشهير، الذي طرح في عام 1955 وظل كأحد السيارات الأيقونية في تاريخ صناعة السيارات بفرنسا.





ومن الموديلات الرياضي المؤثرة في تاريخ صناعة السيارات بفرنسا، طراز Genty Akylone، الذي طرح بمحرك خارق ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 2.7 ثانية.





وضمن الموديلات الكلاسيكية، كان من أبرز السيارات الفرنسية عبر تاريخ الصناعة، الموديل الرياضي Ligier JS2، الذي طرح عام 1970 بمحرك فئة V6.





وضمت القائمة أشهر سيارة فرنسية في تاريخ صناعة السيارات، الطراز الذي حقق ملايين المبيعات على نطاق دولي غير مسبوق، هو طراز بيجو 504، الذي طرح بمحرك بسعة 2.0 لتر وكان من أنجح السيارات الفرنسية على الإطلاق.





