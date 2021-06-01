المجدوعي بيجو تقدم سيارة “208” الرياضية الجديدة بنظام i-Cockpit 3D

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تكشف “المجدوعي بيجو” النقاب عن سيارتها “208” الشبابية من الجيل الخامس الجديد في المملكة العربية السعودية، السيارة التي حازت على لقب “سيارة العام” لعام 2020، لتثبت بذلك إرادة الشركة المصّنعة للتوسع في المملكة بجميع طرازاتها. وتتميز الأسد الجديد كليًا “بيجو 208″ بالتصميم الرياضي الذي يحاكي المستقبل، والتي تنقسم لفئتين من المميزات هما، الفئة الأساسية “Active” والفئة الأعلى في المجموعة “GT”. لتضيف الـ”208” المزيد من الطاقة والحيوية إلى سيارات الفئة B، وتعزّز من اسم العلامة التجارية.

تم تغيير تصميم سيارات الطراز “بيجو 208” الهاتشباك ليتناسب مع رؤية “بيجو” لمجموعة الجيل الجديد، التي تثبت قوة اللغة التصميمية الحديثة للشركة المصنّعة. وتمتاز “بيجو 208” بدقة تصميم هيكلها الخارجي الآسر والأكثر إيحاءً للقوة، أما تصميم المقصورة الداخلي فأصبح أكثر رقيًا باستخدام التقنيات المتقدّمة من النظام الحصري لـ “بيجو”PEUGEOT i-Cockpit® 3D.

وبحديثه عن سيارة “بيجو 208″، قال يوسف المجدوعي، المدير التنفيذي لمجموعة “المجدوعي للسيارات”، الوكيل الحصري لبيجو في المملكة العربية السعودية: نحن فخورون بتقديم سيارة “بيجو208” لعملائنا في المملكة، فهي سيارة استثنائية تعكس رؤية المستقبل بتصميمها الرياضي والملفت، فتظهر كما كانت في ماضيها المليء بالنجاحات من الطرازات السابقة “، ولكن بتفرّد أكثر في التصميم والمميزات الحديثة المعاصرة لجيل الشباب، والتي تعكس الحيوية والقوة. وهي مثال حي على توجه “بيجو” لتقديم السيارات برؤية مستقبلية، وإضافة التقنيات الجديدة ومعايير الجودة العالية التي لا تنافس.

رؤية للمستقبل بمزايا شبابية

تتفرّد سيارة “بيجو 208” بتصميمها المستقبلي المعبّر عن قيم “بيجو” الرفيعة، فهي تجمع بين الأناقة والمشاعر القوية لتنافس بذلك أعلى التوقعات، وهي أيضا تملك المميزات الشيّقة والرياضية والديناميكية، فيظهر ذلك بخطوطها الانسيابية الرشيقة المدعمة لاستراتيجية “بيجو” في احتلال المستويات العالية، وتقع سيارة “بيجو 208” وسط الفئة B لتغيّر مجرى الأحداث، فتضم في تصميمها القوة والسيطرة والمستقبل التقني، لتكون بذلك سيارة تتحدى نظيراتها وتفرض وجودها.

وتوجد سيارة “بيجو 208” بفئتين مختلفتين، الفئة الأساسية “Active” والفئة الثانية الأعلى “GT”، وتأتي بسعة محرك 1.6 لتر وشاحن توربيني مقترن بنظام نقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات، الذي يولّد قوة مقدراها 130 حصانًا وعزم 230 نيوتن-متر. وكلا الفئتان تضمنان تجربة رائعة للسائقين والركاب وتشملان على مجموعة خيارات واسعة:

فئة ‘Active’

– عجلات سبيكية قياس 16 بوصة.

– أضواء LED أمامية أوتوماتيكية.

– تصميم PEUGEOT i-Cockpit®

– شاشة لمس قياس 7 بوصات (تتضمّن تقنيات Apple CarPlay™ وAndroid Auto™)

– ميّزة التحكّم بسرعة الملاحة + تحديد السرعة.

– أجهزة استشعار خلفية + كاميرا خلفية.

فئة ’GT‘

– عجلات سبيكية قياس 17 بوصة.

– أضواء LED أوتوماتيكية كاملة.

– لوحة عدّادات رقمية.

– شاشة لمس قياس 10 بوصات (تتضمّن تقنيات Apple CarPlay™ وAndroid Auto™)

– نظام ملاحة.

– أجهزة استشعار أمامية.

– ميّزة المساعدة في الحفاظ على المسار (Lane Keep Assist)

– الكبح الأوتوماتيكي في الحالات الطارئة.

تقنية PEUGEOT i-Cockpit® 3D المتقدمة

تضع “بيجو” نظام PEUGEOT i-Cockpit® 3D الموجود في الجيل الجديد في سيارة “بيجو208” بين يدي السائق، لتكمّل به رؤيتها واهتمامها به. ويعتبر هذا النظام الأول عالميا ضمن الفئة، ويعرض معلومات يمكن قرائتها عند مستويين. وهناك إمكانية وضع شاشة العرض الرأسية بست وضعيات عرض مختلفة في نظام PEUGEOT i-Cockpit® 3D، وهي توجد فوق عجلة القيادة لتوفر معلومات ضمن مدى نظر السائق.

أما شاشة اللمس الوسطية، فهي توجد في موقعها المناسب، لتحوي على سبعة مفاتيح المصممة على نمط مفاتيح البيانو، والتي يتم من خلالها التحكم بالوظائف الرئيسية لنظام i-Cockpit® مثل الراديو، ومكيّف الهواء، والملاحة، ووضعيات ضبط المركبة، والهاتف وانعكاس الهاتف.

تصميم راقي ومبدع

يتميز تصميم سيارة “بيجو 208″ ببراعته وأناقته، الذي يوضّح اللغة التصميمية لـ”بيجو”. وأصبح الجيل الجديد أطول وأعرض وأكثر انخفاضًا من الإصدار السابق، ويُظهر أيضًا خطًا مميزًا لجسم السيارة ليمنحها المظهر الرياضي من خلال الخطوط البسيطة. كما تُعطي الأجنحة العريضة الشكل والانحناءات في الجسم عامةً انطباعًا مليء بالمشاعر الممزوجة بين القوة والبساطة.

وتستعرض سيارة “بيجو 208” الزجاج الأمامي المنخفض من الداخل، ليوفر طول ومساحة أكبر للغطاء المصقول، وليُظهر تصميم رياضي قوي، ويتناسق قوس العجلة الخلفية مع الزجاج الربعي من الزاوية القصوى، وتضم الفئة الأعلى عجلات قياس 17 بوصة بإضافات لولبية تعزز تأثير الإيروديناميكي.

وبالنسبة للمقدمة الغنية عن التعريف، فتمتزج بين المميزات البصرية الخاصة بطرازات “بيجو” الحديثة مع الإضاءة الأمامية بتقنية LED، التي تُعرف من تصميم المخالب الثلاثة، فصمم المصد الأمامي بطريقة وحدة مفردة تحوي شبك أحادي للرادياتور، والمتضمن شعار “بيجو” المميز “الأسد” في وسط المقدمة.

سيتم توفير سيارة “بيجو 208” لعام 2022 لصالح عملاء المملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن للعملاء زيارة https://en.ksa.peugeot.com/