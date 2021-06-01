أغلى السيارات الرياضية في صالات المزادات.. ثروات متحركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سبق أن شهدت مزادات السيارات الوصول لأرقام فلكية أسهمت في رفع قيمة موديلات كلاسيكية لأضعاف التكلفة التي توفرت بها حين طرحها.

وكشف موقع "هوت كارز" عن أغلى السيارات الرياضية التي سبق وأن بيعت عبر مزاد علني في تاريخ صناعة السيارات، من مختلف الماركات.

وجاء ضمن القائمة طراز Aston Martin DB4 GT Zagato الرياضي، الذي بيع في مزاد علني عام 2018 بسعر وصل لـ 13.3 مليون دولار.





و طراز McLaren F1 044 الرياضي، الذي بيع في مزاد علني عام 2017 بسعر وصل لـ 15.6 مليون دولار.





و طراز Ferrari 375-Plus Spider Competizione الرياضي، الذي بيع في مزاد علني بسعر وصل لـ 18.4 مليون دولار.





و طراز Duesenberg SSJ الرياضي، الذي بيع في مزاد علني عام 2018 بسعر وصل لـ 22.0 مليون دولار.





و طراز Aston Martin DBR1/1 الرياضي، الذي بيع في مزاد علني عام 2017 بسعر وصل لـ 22.6 مليون دولار.





و طراز Ferrari 275 GTB/C الرياضي، الذي بيع في مزاد علني عام 2014 بسعر وصل لـ 24.4 مليون دولار.





و طراز Ferrari 275 GTB NART الرياضي، الذي بيع في مزاد علني عام 2013 بسعر وصل لـ 27.5 مليون دولار.





و طراز Ferrari 290 MM الرياضي، الذي بيع في مزاد علني عام 2015 بسعر وصل لـ 28 مليون دولار.





و طراز Mercedes-Benz W196 الرياضي، الذي بيع في مزاد علني عام 2013 بسعر وصل لـ 29.6 مليون دولار.





و طراز Ferrari 335 Scaglietti الرياضي، الذي بيع في مزاد علني عام 2016 بسعر وصل لـ 35.7 مليون دولار.





في ختام القائمة، جاء طراز Ferrari 250 GTO الرياضي، الذي بيع في مزاد علني بسعر وصل لـ 48.0 مليون دولار.



