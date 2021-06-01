تويوتا تؤكد موعد تدشين لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن فيديو تشويقي قصير تؤكد فيه على موعد تدشين لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً في 9 يونيو عبر البث المباشر على يوتيوب.

متوقع أن تستخدم تويوتا مواداً فاخرة في داخلية لاندكروزر 2022 حتى تزيد جاذبيتها، مع توفير تقنيات متطورة بينها شاشة معلومات ترفيهية كبيرة وعدادات رقمية وشحن لاسلكي للهاتف وأنظمة مساعدة للقيادة على الطرق المستوية والوعرة على حد سواء.

ستستمد SUV الطرق الوعرة طاقتها عبر محركات تيربو 6 سلندر أو هايبرد، وذلك لأن معايير الانبعاثات تمنع صانعة السيارات اليابانية من الاستمرار في الاعتماد على محركات 8 سلندر، إلا أن هذا لن يؤثر على الأداء في شيء حيث سيأتي الموديل بقوة تصل إلى 400-450 حصان للفئات الأعلى في المجال.

وستكشف تويوتا عن المزيد من الفيديوهات والصور مع استمرار الحملة التشويقية على مدار الأسبوع القادم فتابعونا للمزيد.