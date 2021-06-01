أعطال متكررة في سيارات تويوتا.. إليك طريقة التعامل معها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصدت في مجموعة من سيارات تويوتا أعطال متكررة عند شراء نسخة جديدة من طراز بعينه، نصح الخبراء بالتعامل معها وصيانتها سريعا إذا ظهرت.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن الأعطال المتكررة التي رصدت في أبرز سيارات تويوتا، وضمت القائمة في مقدمتها طراز Sienna بنسخته من عام 2019 الذي يطرح ضمن فئة mini van.

وذكر الموقع أن هذه النسخة من طراز Sienna رصد بها عيب متكرر، يتعلق بمضخات الوقود، وأدى لاستعادة تويوتا لعدد من النسخ لمعالجتها.





ونسخة عام 2021 من طراز Highlander كانت من سيارات تويوتا التي رصد بها عيب متكرر، يتعلق برعونة ناقل السرعة.





ونسخة عام 2019 من طراز 4Runner، الذي رصدت به عيوب متكررة تتعلق بدرجة تثبيت عجلة التوجيه بالسيارة، وعملت تويوتا على معالجة هذا العيب بسحبها للنسخ المعيبة من الأسواق من هذا الطراز لمعالجتها لما قد تسببه من حوادث جسيمة.





ونسخة عام 2019 من شاحنة تويوتا "تاكوما"، التي رصد بها عيب متكرر يتعلق بأسطوانات المكابح، تتعرض بسببه لعطل مؤثر على فاعلية استخدام فرامل السيارة.





من بعدها، ضمت القائمة نسخة عام 2019 من طراز تويوتا كامري، والتي شهدت عطل متكرر في أكياس الهواء المعيبة بها.





وعطل متكرر تعرضت له نسخة 2021 الأحدث من طراز تويوتا كورولا، وهو الوقوف المتكرر بالمحرك.





وعطل متكرر تتعرض له نسخة عام 2019 من طراز تويوتا تاكوما، هو ضرر في ناقل السرعة، يؤدي لعدم ثبات الناقل على سرعة أثناء القيادة.





في ختام القائمة، جاء طراز تويوتا RAV4 بنسخته لعام 2020، الذي شهد تكرار أعطال يتعلق بخلايا الوقود، يؤدي إلى ارتفاع معدل استهلاك الوقود.



