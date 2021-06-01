موعد طرح كيا "سبورتاج" 2022.. لقطات تشويقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت كيا الكورية الجنوبية مجموعة من اللقطات التشويقية الجديدة تعلن بها عن طرح نسخة جديدة من طراز "سبورتاج" لـ 2022.

وكشفت كيا جوانب عدة تخص الجيل الجديد من الطراز، وذلك نقلا عن حساب الماركة الرسمي على موقع "تويتر".

كما حددت كيا من خلال هذه اللقطات الموحد الرسمي الذي تزيح به الستار عن موديل "سبورتاج" الجديد، بحلول يوم 8 من يونيو الحالي، وفق"موتور وان".









وأوحت اللقطات التي أعلنت عنها كيا عن أن الطراز من الخارج سيحظى بتصميم مشابه لتصميم طراز كيا K5 وطراز كيا EV6.

الأمر نفسه ينطبق على تصميم منطقة التحكم الوسطى داخل الطراز وما بها من تقنيات، مشابها بقدر كبير للتي طرح بها طراز EV6 الكهربائي الجديد.



