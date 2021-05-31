موجز ”الخليج 365” للسيارات.. سيارة"بوتين" و"يخت" رولز رويس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت رولز رويس النقاب عن السيارة Boattail الجديدة المستوحاة من اليخوت الفاخرة.

وقالت شركة تصنيع السيارات الفارهة، سيقتصر الإنتاج لهذه السيارة على ثلاث نسخ فقط لعملاء مختارين بعناية.

أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في تتارستان الروسية الإنتاج التسلسلي للسيارات الروسية الفاخرة ماركة "آوروس سينات".

ووصف الرئيس الروسي، سيارة "آوروس" الفاخرة، بأنها ذات جودة عالية تلبي المعايير الدولية.

أصبحت شركة بيجو الفرنسية أحدث شركة سيارات تعلن عن إطلاق سيارة جديدة تنطلق بوقود الهيدروجين، وذلك بعد أوبل الألمانية وهوندا اليابانية.

وأعلنت بيجو الفرنسية عن عزمها طرح نسخة جديدة من سيارتها Expert الخدمية بخلية وقود مع 3 خزانات للهيدروجين، لا تؤثر على السعة الداخلية لحيز التحميل أو الحمل.

يشكل استخدام الإطارات الأصلية في السيارات التقليدية أهمية كبيرة على كل المستويات، فما هو الحال بالنسبة للسيارات الكهربائية؟

من هنا أوصى خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني عند استبدال إطارات السيارات الكهربائية باختيار الموديلات الأصلية، التي تم تطويرها خصيصا لهذا الغرض.