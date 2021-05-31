تويوتا وهوندا توقفان إنتاجهما في هذه الدولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية، الإثنين، إن شركتي تويوتا موتور كورب وهوندا موتور كورب ستوقفان إنتاجهما في ماليزيا .

ووفق الصحيفة ،يسري القرار اعتبارا من غد الثلاثاء بعد فرض السلطات الماليزية إغلاقا كاملا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تويوتا ستوقف إنتاج وبيع سياراتها في ماليزيا اعتبارا من الغد، في حين ستغلق هوندا مصنعيها في ماليزيا طوال فترة الإغلاق.

وكانت ماليزيا قد قررت فرض إغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوعين بهدف السيطرة على موجة من تفشي الوباء تسببت في وفاة 1144 شخصا في أيار/مايو.

وتجاوزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مستويات قياسية مرتفعة وصلت بالخدمات الصحية في البلاد إلى نقطة الانهيار.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، الجمعة، عن فرض إغلاق كامل بداية من يونيو مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا مستويات قياسية.

وقال محيي الدين إن الإغلاق الأشد صرامة الذي سيبدأ من الأول وحتى 14 يونيو/ حزيران سيطبق على كل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ولن يُستثنى من ذلك إلى الخدمات الضرورية.

وتزايد انتشار كوفيد-19 في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الأسابيع الأخيرة ويعود السبب جزئيا إلى السلالات المتحورة من الفيروس التي تنتقل بسرعة شديدة.

وأوضح محيي الدين في بيان أنه "في ضوء الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات اليومية الذي أظهر اتجاها تصاعديا على نحو كبير، أصبحت قدرة المستشفيات في أنحاء البلاد محدودة في معالجة مرضى كوفيد-19".