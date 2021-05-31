فورد مافريك بيك أب الجديدة قد يتم تدشينها في هذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد تدشين فورد F-150 لايتنينج الكهربائية، تستعد فورد للكشف عن بيك أب أخرى هامة في مجال العلامة، وهي “مافريك” صغيرة الحجم.

وبينما تسربت صور متعددة وبعض المعلومات عن البيك أب بالفعل، تظل معظم مواصفاتها لغزاً للوقت الحالي، وقد أشار تقرير جديد من Ford Authority إلى تدشين محتمل لها في بداية يونيو.

ويشير التقرير إلى أن فورد ستبدأ بإنتاج البيك أب بشكل فعلي في نهاية يوليو، وستستند “مافريك” لنفس منصة إسكيب وبرونكو سبورت مع توفرها بعدة محركات تشمل محرك 1.5 لتر 3 سلندر توربو بقوة 183 حصان ومحرك 2.0 لتر 4 سلندر توربو بقوة 248 حصان، كما قد تحصل البيك أب على نسخة هجينة لاحقاً.

وستتوفر البيك أب بنظام دفع أمامي بشكل قياسي مع توافر الدفع الكلي بشكل اختياري، مع تزويد جميع النسخ بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، ومن المتوقع أن يبدأ سعر البيك أب من حوالي 20,000 دولار فقط (75,000 ريال).