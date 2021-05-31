نجاة محرك كورفيت C8 بعد انشطار السيارة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعرضت شيفروليه كورفيت ستينغراي C8 جديدة لحادث عنيف أدى لانشطارها بالكامل، ولكن المدهش هنا أن محرك V8 في السيارة نجى بسلام من الحادث ويتم عرضه حالياً للبيع على إيباي!

يبدو أن محرك السيارة قطع حوالي 8000 كيلومترات فقط حتى وقت الحادث، ويولد المحرك في نسخته القياسية 490 حصان و630 نيوتن متر من العزم.

ولكن المحرك هنا من نسخة LT2 بمعدلات أداء أعلى من ذلك.. ويطلب صاحبه 20,000 دولار للمحرك كسعر غير قابل للتفاوض (75,000 ريال)، أي حوالي ثلث سعر الموديل القياسي.

الظريف أن صاحبها عرض العديد من قطع السيارة الأخرى للبيع على إيباي كذلك مثل لوحة العدادات ومجموعة الإطارات والجنوط ومساند الذراع وغيرها.