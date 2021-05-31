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تعرف على أغلى 8 خيارات طلاء سيارات في العالم

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – خيارات الطلاء الخارجي قد تصل لأسعار صادمة من بعض الشركات، خاصة نوعيات الطلاء النادرة والحصرية للعملاء، ونستعرض لكم فيما يلي أغلى 8 أنواع طلاء في صناعة السيارات.

1- الطلاء الجوهري من أكيورا : 6000 دولار (22500 ريال)

2- بي ام دبليو M3 الإصدارات الثلجية : 10,000 دولار – 37,500 ريال

3- طلاء Alubeam لمرسيدس بنز : 12,750 دولار (48000 ريال)

4- طلاء أحمر “تفاح الحلوى” لكوينيجسيج : 63,300 دولار (237,000 ريال)

5- طلاء Chromaflair لبورش: 86,040 دولار (322,000 ريال)

6- الطلاء الماسي من مكلارين : 130,000 دولار (487,000 ريال)

7- طلاء الخنفساء من بوجاتي: مليون دولار (3.75 مليون ريال)

8- طلاء غبار السماء الماسي من رولزرويس : سعر غير معروف.. ولكن مقدر بالملايين، حيث قامت رولزرويس بمزج غبار آلاف قطع الماس الثمينة في الطلاء لإعطاء لمسة متألقة مذهلة للخارجية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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