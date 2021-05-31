رولز رويس Boattail الجديدة برفاهية اليخوت.. 3 نسخ فقط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت رولز رويس النقاب عن السيارة Boattail الجديدة المستوحاة من اليخوت الفاخرة.

وقالت شركة تصنيع السيارات الفارهة، سيقتصر الإنتاج لهذه السيارة على ثلاث نسخ فقط لعملاء مختارين بعناية.

وتأتي رولز رويس Boattail بأربعة مقاعد، ويبلغ طولها نحو 5.90 متر، مع مؤخرة على شكل سطح اليخت.

وتحتوي على بعض المزايا، التي تحاكي تصميم اليخوت مثل التناقص التدريجي للمؤخرة على غرار مؤخرة اليخت والجزء العلوي الذي يشبه الشراع أكثر من السقف.

وتشتمل السيارة على غطائين خلفيين مع حيز يشتمل على أطباق وطاولات قابلة للطي ومظلة قابلة للتمديد هيدروليكيا بالإضافة إلى جهاز لتبريد المشروبات.

وعلى غرار جميع طرازات رولز رويس تعتمد Boattail على سواعد محرك V12، لكن لم يتم الكشف عن أي معلومات عن معدلات أدائه.

ومؤخرا، طرحت رولز رويس ، النسخة الأحدث من طرازها الفخم Wraith، الذي وصف بـ"قصر يسير على أربع إطارات".

وكشف موقع "هوت كارز" مواصفات الطراز من حيث الصالون الداخلي والقدرات التقنية، وقوة المحرك وسرعته.

وأضاف: "يزن طراز رولز رويس Wraith نحو 5 آلاف رطل، ويعمل بمحرك V12، بسعة 6.6 لتر، ينتج قوة 624 حصانا، بعزم دوران 605 لفات/قدم، ويتمتع الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.4 ثانية".